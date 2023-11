Johnny Herrera se mostró muy conforme con el triunfo de la Universidad de Chile por 3-1 ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario en Santa Laura. El ídolo azul vio una cara muy distinta a lo que venía exhibiendo el equipo de Mauricio Pellegrino.

“Para lo que Universidad de Chile venía mostrando fue una cara completamente distinta, con muchos jóvenes, con un Israel Poblete que la rompió, Cordero que dejó todo en la cancha”, dice el Samurai Azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En cuanto a Renato Cordero lo comparó con el ídolo e histórico capitán azul, Luis Musrri. “Me hizo recordar incluso a Luchito Musrri como jugó hoy en día. Recorriendo todo el campo, se comió la mitad de la cancha, se comió a los volantes ofensivos de la Universidad Católica”.

Herrera también tuvo elogios para la dupla de centrales. “Dos centrales que estuvieron impeque. Casanova que había sido un poco cuestionado y Zaldivia. Prácticamente la U no sufrió atrás, no tuvo malos ratos. Toselli me recuerdo en el primer tiempo una sóla atajada, un remate de lejos. En el segundo realmente no recuerdo una buena tapada. Habla bien de la parte defensiva”.

Renato Cordero destacó en la Universidad de Chile en el Clásico Universitario (Foto: Photosport)

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 se refiere a la parte ofensiva del equipo. “Para arriba me dejó con gusto a poco Luquitas Assadi, pero es primer partido que juega después de mucho tiempo, lo mismo que Poblete, que no estaba ni citado hace un par de fechas y hoy día fue de los mejores de la cancha”, expresa el ídolo de Universidad de Chile.

La U que quiere ver

Johnny Herrera asegura que la U mostró el nivel deseado. “Un partido redondo de la Universidad de Chile, creo que lo necesitaba el club, la institución para que tenga una semana por fin tranquila. Esta es la U que queremos ver nosotros, que todas las divididas sean de la Universidad de Chile, que no de pelota por perdida, más allá del esquema con el que juegue, destaque el colectivo, que es lo que pasó hoy día”.