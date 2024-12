Universidad de Chile sigue con su integración a los trabajos de pretemporada, en donde el conjunto Universitario se busca preparar de la mejor forma para llegar al 100% en lo que será su inicio de temporada 2025.

Hoy, el volante azul Renato Cordero conversó con los medios de comunicación en las afueras de la Clínica Meds, en la que habló de sus objetivos para la temporada que se avecina, ya sea dentro o fuera de la U, en la que remarcó que ya dialogó con Gustavo Álvarez.

“Me lo tomo muy positivo, un año nuevo, nuevas experiencias, tengo que prepararme yo de la mejor manera para lo que venga en el año, ya sea en la U o en otro equipo, me voy a preparar de la mejor manera”.

“Hablamos con el profe antes de irnos de vacaciones, así que estamos viéndolo, va a depender de los jugadores que llegan, pero yo me voy a preparar de la mejor manera y estar dispuesto a la competencia”, partió señalando Cordero.

Agregando, el mediocampista deja en claro “mis expectativas son sumar la mayor cantidad de minutos en el año, ser alguien regular, alguien importante dentro de un equipo, si es en la U u en otro equipo, me lo tomo de la mejor manera”.

Ante el panorama 2025 de la Universidad de Chile, el volante azul de cierta manera palpita que se ve más fuera que dentro del plantel para la próxima temporada, en la que de todas formas trabajará para poder tener un competitivo nuevo año.

Cordero habla de su presente y futuro en la U | Foto: Photosport

“Uno igual visualiza lo que puede venir, los jugadores que hay, los que podrían llegar, de refuerzos no me compete, pero yo siempre me voy a preparar de la mejor manera”, declaró.

Finalmente, Cordero tuvo palabras para lo que fue su paso por Universidad de Concepción, el cuál catalogó de la mejor forma posible y además, se refirió a lo que fue compartir con un histórico azul como lo es Osvaldo González en el conjunto del ‘Campanil’.

“Super bien, cualquier jugador que suma minutos durante el año se mantiene super feliz, donde sea, pasa en un segundo plano el lugar en donde estas, me lo tome de forma positiva, me sirvió mucho, jugué varios partidos, así que bien”.

“Él es una persona muy humilde y humana, me ayudó mucho estando allá, me dio mucha confianza y aprendí mucho de él”, concluyó.