Desde hace más de dos décadas, Universidad de Chile sueña con contar con un estadio propio que refleje la historia y grandeza del club laico. Si bien el Estadio Nacional ha sido la casa del Romántico Viajero, hinchas y dirigentes han buscado durante años un recinto propio, moderno y capaz de generar ingresos para la institución.

A lo largo del tiempo, distintos proyectos han ido tomando forma, desde planes en terrenos cercanos a La Pintana hasta propuestas más ambiciosas con financiamiento internacional. Sin embargo, todos han terminado chocando con los mismos obstáculos: conflictos por los terrenos, trabas legales y problemas económicos.

Las historias de maquetas, hologramas y negociaciones millonarias que nunca llegaron a concretarse forman parte de un capítulo inconcluso en la historia del Chuncho.

Esta ha sido una de las tantas maquetas que se han presentado | FOTO: Archivo

Johnny Herrera y el anhelado estadio de la U

Sin embargo, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el histórico exarquero de la U, Johnny Herrera, reveló detalles inéditos sobre un fallido proyecto que involucraba a la empresa Aramco.

“Cuando asume el grupo de Clark (Sartor en 2021), Aramco tenía alrededor de 100 millones de dólares para poner con el nombre del estadio y todo lo demás“, partió diciendo el Samurai Azul.

“El tema fue el terreno, había un conflicto grande y cuando estuvo cerca, algo pasó”, agregó Herrera.

Finalmente, el multicampeón con los azules fue categórico al explicar por qué todo se cayó: “El terreno estaba, había maqueta lista, incluso un holograma del estadio, pero no hubo plata para comprar el terreno”, remató.

