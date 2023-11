Johnny Herrera se extraña de la poca participación que tiene Lucas Assadi en la Universidad de Chile en la presente temporada. El joven futbolista ingresó en el minuto 66 por Jeison Fuentealba en la derrota de los Azules por 2-1 ante Everton en Santa Laura.

Claudio Borghi le consultó al Samurai si “la actitud de Lucas es buena durante la semana, si entrena como corresponde, si se empeña”. El Bichi expresó su pregunta. “¿Tienes algún comentario que no lo hace, que no entrena todo lo que debería entrenar?”. El histórico exfutbolista de la U descartó de plano que no practicara bien y puso toda su fe en el futbolista de 19 años, incluso proyectándolo como un futuro Messi de Chile.

“Si me pregunta a mí, es todo lo contrario. Yo me acordaba de él cuando era chico, lo vi un par de veces jugar en cadetes y el otro día llevé a mi hijo a conocerlo, porque lo tengo engrupido a mi hijo que él es el futuro Messi del fútbol chileno. Fuera de talla”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera fundamentó su frase. “Es verdad. Otro jugador más desequilibrante que él no hay. El otro día con la U perdiendo por 2-1 con Everton todo metido atrás, apostando a la contra y el tipo marca diferencia”.

Johnny Herrera tiene grandes esperanzas en Lucas Assadi (Foto: Photosport)

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 aseguró que el jugador ha mostrado su característica tanto en Universidad de Chile como en la Roja. “Es el único jugador que se atreve a encarar, lo hizo con la Selección también“.

¿Dónde haría jugar Johnny Herrera a Lucas Assadi?

Johnny Herrera explicó en la posición que haría jugar en la Universidad de Chile. “Yo lo pongo libre, un nueve y medio”. En ese aspecto, hace una crítica a Eduardo Berizzo. “Cuando entra contra Uruguay, Chile va ganando 1-0 y terminan pifiando a la Selección de Berizzo, él lo pone por izquierda”.

“Yo lo tenía en frente, estaba sentado cerquita y Lucas no sabía qué hacer, porque lo pone a marcar por izquierda a un volante de salida que es diestro. Entonces, es como a un 10 que lo pongan de lateral izquierdo”, agregó.

¿Cuál es el próximo partido de la Universidad de Chile?

Universidad de Chile tendrá una gran chance de dejar atras la derrota ante Everton. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino visitarán a la Universidad Católica este sábado a las 15:00 en el estadio Santa Laura.