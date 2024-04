Universidad de Chile sumó una nueva igualdad dentro del Campeonato Nacional, en el que el equipo que comanda Gustavo Álvarez no logró amarrar nuevamente un resultado y Palestino en el cierre le igualó el duelo a dos tantos.

Por este resultado, el periodista Jorge Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile para hablar de lo que fue este duelo, en el que ya comienza a alarmar por una importante baja en la defensa, en la que avisa que le hace falta un central más para su plantel.

“Ya con un tercer partido consecutivo, podemos determinar que la U tiene algún problema defensivo, sus laterales volantes son tan profundos, que necesita que los tres centrales sean excelentes en el mano a mano y le está faltando uno”, comenzó declarando Hevia.

Siguiendo en su línea, el ‘Coke’ declara que también al plantel de Gustavo Álvarez le hace falta un volante mixto, el cuál le pone tarea a la dirigencia a mitad de temporada para reforzar el plantel para que luchen por el título hasta el final.

La U sumó una nueva igualdad en el torneo | Foto: Photosport

“A eso, hay que agregar que el volante mixto también lo necesita, yo creo que la U y estoy convencido de que la U puede ser campeona este año, pero no se si tiene plata para traer refuerzos”, confesó.

Finalmente, Hevia hizo hincapié a la gran chance que desaprovechó la Universidad de Chile tras medirse ante equipos que pudieron estar diezmados por su condición física debido a que están jugando competencias internacionales y volvió a remarcar, que necesita de manera urgente dos refuerzos en puestos claves.

“La U necesita dos refuerzos a mitad de año si quiere ser campeona, era un momento para sacar ventajas, jugó contra dos equipos que están en copa y pueden venir con un desgaste y no sacó diferencias. La U necesita un central y un volante mixto, si o si. Está cometiendo errores defensivos que antes no tenía y está espesa para atacar, no se le caen las ideas”, cerró.