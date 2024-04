El periodista nacional no quedó conforme con los mostrado por los Azules y Árabes en el estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile no pudo aguantar la ventaja y terminó empatando por 2 a 2 ante Palestino, en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un encuentro válido por la jornada 9 del Campeonato Nacional

Lo cierto es que los Azules estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero el Romántico Viajero vio como los Árabes le arrebataron el triunfo en dos oportunidades, algo que no dejó para nada contento a Gustavo Álvarez.

Y es que el Bulla pudo llevarse los tres puntos y alejarse de sus máximos perseguidores en la tabla de posiciones, pero el cuadro estudiantil desaprovechó dicha oportunidad y solo se conformó con un punto.

Los jugadores se retiraron cabizbajos del Municipal de La Cisterna | FOTO: Javier Salvo/Photosport

MARCO SOTOMAYOR MIRA CON EXTRAÑEZA ESTE PUNTO DEBIL DE LA U

El periodista Marco Sotomayor dialogó con BOLAVIP CHILE tras el empate y dejó en claro que no quedó satisfecho con el rendimiento de ambos equipos en el recinto deportivo de La Cisterna.

“Encontré que fue un partido que no estuvo a la altura desde un tema futbolístico porque son el primero y el segundo del torneo”, comenzó diciendo.

Agregando que “la U cometió los mismos errores que en el partido ante Coquimbo Unido y eso es lo que me sorprende de Álvarez. Tenía un antecedente muy cercano y ahora de nuevo no supo administrar la ventaja. La U dos veces en ventaja y desde atrás Palestino lo empata, en la U no sabe defenderse con la pelota y cuando va en ventaja cede el terreno”

“La U tiene problemas serios de como administrar la ventaja, esa es la asignatura pendiente de Álvarez”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente duelo de la U será contra Huachipato el domingo 28 de mayo. Será desde las 15:00 horas en el Estadio CAP-Acero.