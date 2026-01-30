Universidad de Chile debutó este viernes en la Liga de Primera 2026 enfrentando a Audax Italiano en el Estadio Nacional. ¿El resultado final? Un opaco empate 0-0, marcado más por los incidentes que por el fútbol.

El duelo entre el Romántico Viajero y los Itálicos estuvo empañado por graves desmanes en las tribunas, luego de que un grupo de hinchas lanzara bengalas a la cancha, provocando incluso un incendio, situación que obligó a detener el encuentro durante varios minutos.

Tras estos hechos, los simpatizantes ubicados en la Galería Suroriente debieron desalojar completamente el sector para que el compromiso pudiera reanudarse y llegar a su final.

Un grupo de hinchas prendieron fuero en las tribunas del Coloso de Ñuñoa | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Jorge “Coke” Hevia reacciona a los incidentes en el Estadio Naciona

Luego de lo ocurrido, el periodista Jorge “Coke” Hevia utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar un duro descargo contra los hinchas involucrados en los desmanes y también contra Michael Clark, presidente de Azul Azul.

“Son máximo 30 imbéciles, como cresta no los identifican? Después pagan los verdaderos hinchas”, comenzó diciendo el conductor de Radio Pauta.

“Ahora esperamos castigos enserio, duros y a los responsables, pero el tribunal de Milad es una vergüenza”, agregó.

“Ahora después de este escándalo, que además lo avisaron, el presidente acusado de estafa saldrá a dar explicaciones? O se quedará callado? 30 imbéciles se están cagando a sus verdaderos hinchas”, sentenció Hevia.

