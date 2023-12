La estadía de Cristóbal Campos en la Universidad de Chile parece haber llegado a su fin, pues el formado en el Centro Deportivo Azul ha subido a su cuenta de Instagram enigmáticos mensajes que dan a entender que no seguirá en los azules de cara a la próxima temporada.

Pese a que el guardameta de 23 años arrancó la temporada siendo el titular, en la segunda parte del año el experimentado Cristopher Toselli le terminó ganando la pulseada y se terminó quedando con el arco del Romántico Viajero.

Es por esto que durante los últimos días varios nombres han comenzado a sonar con fuerza para ser el reemplazante del oriundo de Lonquén, entre los que destacan nombres como Gabriel Arias, Gabriel Castellón y Zacarías López, entre otros.

Campos dejó mensajes de despedida en sus redes sociales | FOTO: Andres Pina/Photosport

COKE HEVIA LE GOLPEA LA MESA A LA U POR EL CASO CRISTÓBAL CAMPOS

El periodista Jorge Coke Hevia habló con Bolavip Chile y fue en nuestro sitio que el conductor del programa Pauta de Juego se refirió a la complicada situación que está viviendo uno de los arqueros que estuvo en las últimas nóminas de la Selección Chilena.

“Yo creo que las capacidades de Campos no están en discusión, sino que hay un tema extra futbolístico, interno, de camarín que algo pasa con lo que quiere la U y ante esto tiene que salir y buscar nuevos horizontes”, señaló.

“Insisto, atajando lo hizo bien y fue seleccionado chileno pero hay un extra y mientras se sigan haciendo los giles y no sean claros y no lo digan, va a quedar en el aire. Campos no se va por malo, eso está claro”, concluyó el comunicador.

¿Cuáles fueron los números de Cristóbal Campos en 2023?

El portero durante este 2023 disputó 24 partidos con los ‘Azules’, en la que recibió 26 goles entre estos encuentros y mantuvo en seis oportunidades su arco en cero.