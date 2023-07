Universidad de Chile ya prepara lo que será su vuelta para la segunda parte del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante el líder del torneo, Huachipato, en lo que es un duelo clave para la pretensión del equipo de Mauricio Pellegrino en luchar por el título.

En la previa a este duelo, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se expresó al como llega el ‘Romántico Viajero’ para este compromiso, en la destacó que Pellegrino ya encontró su equipo ideal con la U y este, lamentablemente para él, es sin Darío Osorio.

“Sobre el equipo, yo creo que encontró el equipo y le calzó y lamentablemente sin (Darío) Osorio. Osorio me encanta, se cayó en su rendimiento absolutamente, pero también tú cometiste un gran error al no venderlo al Wolverhampton con esa mansa oferta que te trajo el año pasado y ahora salió, tiene que esperar desde afuera”, partió indicando Hevia.

Explayándose a lo que será el duelo ante los ‘Acereros’, el ‘Coke’ fue muy rotundo en explicar que el DT argentino no debería hacer cambios en el equipo y además, detalló cuales serían para él los dos jugadores extranjeros que apuntan a salir en la U al final de esta temporada.

Hevia lamenta la ausencia de Osorio en el once titular de la U | Foto: Photosport

“Para mí el equipo no debería ni tocarlo, Ojeda que espere y para mí, es uno de los que apunta a salir en diciembre con el “Chorri” Palacios y ocupar mejor los cupos. Nery Domínguez empezó a responder, Fernández para mí es de los mejorcitos y ahora Mateos, pero en diciembre Mateos va a ser chileno, la U podría tener tres cupos a la mano y ahí yo creo que vienen los grandes refuerzos”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Hevia se avocó a lo que es el tema de los refuerzos, en la que le llevó la contraria a la gran mayoría indicando en que los ‘Azules’ no deberían reforzarse en este segundo semestre, ya que tienen un buen plantel para poder competir en este torneo y que traer por traer, no debería ser una consigna para seguir en la U.

“Para mí la U no necesita refuerzos ahora, es cierto que podría tener tal vez algún volante, tal vez algún lateral izquierdo bis u otro atacante, pero ¿para qué? Juega un torneo y por favor, que alguien me explique dentro de los volantes o de los laterales que uno pudiese llegar a traer ¿cuál es mejor que lo que hay? si la U tiene un buen plantel, un poquito corto, pero tiene un buen plantel, yo no traería por traer creo que ha sido la gran virtud de Manuel Mayo, no traer por traer”, cerró.