Transcurren los días y los azules no suman a nuevas incorporaciones de cara al segundo semestre.

Si algo preocupa en demasía a los hinchas de Universidad de Chile, es la lentitud de la llegada de los refuerzos con miras al segundo semestre de la exigente temporada 2024.

Y el mundo ligado a la U comienza a dar a conocer sus molestias. Tal es el caso del querido relator azul, José Pepe Ormazábal, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE, sostuvo que esta siesta de la dirigencia por las incorporaciones, le llama poderosamente la atención.

“Sí, me llama la atención, absolutamente. Están durmiendo la siesta eterna y eso le puede costar muy caro a la U”, reconoció la histórica voz de los universitarios, muy querido por los fanáticos.

Ormazábal apunta a Gustavo Álvarez

De paso, el reconocido narrador laico, apuntó a Gustavo Álvarez, a quien también responsabiliza por la lentitud en la llegada de nuevos jugadores al plantel de la U para el segundo semestre.

“Aquí, también le falta posición al técnico. Está en una zona de confort, impensado para su carrera y desde luego, no se va a querer arriesgar a que lo saquen, que le pasen factura y que no le traigan refuerzos. Ya se vio eso mismo en el pasado”, apuntó el comunicador.

Álvarez recibió el descargo de parte de Pepe Ormazábal (Photosport)

Pepe y el tema Aránguiz: “Siento que…”

Por último, el relator de Radio Agricultura también se refirió al tema de Charles Aránguiz y todo lo que ha rodeado a la posible llegada del Príncipe de Puente Alto.

“La U no hizo el esfuerzo, ya ha pasado mucho tiempo. Siento que no van por él, no hay recursos y desde mi punto de vista, es un caso cerrado, como dijo la Doctora Polo”, sentenció Pepe Ormazábal.