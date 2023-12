Siguen los coletazos tras la salida del ex portero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos Véliz, quien el pasado día miércoles, dejó de ser jugador de la institución.

Reacciones existen muchas en el mundo azul y Bolavip Chile fue a conversar con algunos especialistas. Uno de ellos, es el relator José Pepe Ormazábal, quien lo primero que hizo fue criticar a la dirigencia, por la poca ayuda al ex canterano.

“La U estuvo muy mal, no hizo nada por ayudarlo y le soltó la mano. La gente olvida rápido, Campos fue el arquero cuando la U estuvo cerca de descender, pucho el pecho por la U, se entregó por la U, fue un valiente”, afirmó el comunicador.

Ahondando en aquello, el narrador sostiene que en el club poco se hizo por ayudar y entender al deportista, considerando que a la primera situación, lo terminaron sacando.

“Nadie puede negar que es de la U y la dirigencia le soltó la mano en un momento muy difícil para él. Lo sacaron rápido, debieron apoyarlo e intentar que el tipo se rehabilite”, expresó Ormazábal.

Ormazábal cree en el factor Marcelo Díaz para el caso de Campos

Sobre esto mismo, entra el tema Marcelo Díaz, para Pepe Ormazábal. En su intervención da muchos factores que explican el poco ruído que genera la salida de Campos y lo aduce a la tranquilidad azul que reina por la llegada de Carepato.

En ese sentido, el relator pide bajar la guardia a los hinchas y que no se hagan mayores ilusiones por la llegada del múltiple campeón de América. “La llegada de Marcelo Díaz, no tengo nada contra él, pero no va a ser la lumbrera que todos están esperando, si no un poco para ganarse a la gallada, para la galería. Creo que esto de Campos, sin Marcelo Díaz, sería muy complejo”, sentenció la voz de Radio Agricultura.

El relator sostiene que sin el 21, quizás la dirigencia hubiese tomado de otra manera la salida de Cristóbal Campos de la Universidad de Chile.

“Como está Díaz y la gente vuelta loca con él y que tiene la U tatuada por todas partes, está bien. Su llegada es para tener contenta a la gente. Sin él, la salida de Campos la hubiesen analizado, pero como está Díaz, pasa colado“, cerró Ormazábal.

La llegada de Chelo Díaz fue confirmada en Nochebuena (Prensa UCH)

¿Cuándo arranca la pretemporada de la U?

Este martes 2 de enero de 2024, Universidad de Chile comienza con los trabajos de pretemporada. En las dos primeras jornadas se realizarán las típicas evaluaciones físicas y médicas, para desde el día 4 comenzar con el trabajo más en cancha. Las prácticas se realizarán a doble turno y en algunos días, el plantel concentrará.