Universidad de Chile golpeó con fuerza en el presente Mercado de Fichajes, donde el cuadro azul aseguró a nombres de la talla de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, siendo estos últimos dos ex jugadores de Colo Colo.

El pasado albo de Rivero y Lucero ha sido tema dentro de los hinchas, pero uno que no lo ve así es el histórico ex defensor de la U y campeón de la Copa Sudamericana, José ‘Pepe’ Rojas quien dialogó con El Mercurio.

“Son jugadores que no se formaron en Colo Colo. Es como lo que pasó con Matías Zaldivia; cuando llega, yo tenía dudas de si iba a rendir y hoy es un pilar fundamental en la defensa”, argumentó el ex jugador de fútbol.

Lucero tuvo un notable paso por Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, Rojas cree que con los delanteros puede pasar algo similar a lo que pasó con Zaldivia: “Con Rivero y Lucero puede pasar lo mismo. Son jugadores que tienen trayectoria y entienden un poco lo que es estar en un equipo importante”.

“Cuando tú eres formado en un equipo podría ser tema, tiene más relevancia, pero no es así. Hoy pueden vivir cosas lindas en la U”, complementó en el cierre sobre las nuevas incorporaciones de la U.

Así las cosas, Universidad de Chile se prepara para tener una temporada 2026 de ensueño, donde todo arrancará este viernes teniendo que recibir la visita de Audax Italiano por la Fecha 1 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Universidad de Chile fichó a Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero para 2026.

El exjugador José Rojas respaldó la llegada de los delanteros con pasado en Colo Colo.