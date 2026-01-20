Universidad de Chile se prepara para iniciar la temporada 2026 con altas expectativas en la Liga de Primera y también con desafíos importantes como la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Palestino.

Tras algunas bajas del plantel del año pasado, como Tucu Sepúlveda (a Lanús) y Lucas Di Yorio (a Santos Laguna), y la incertidumbre sobre la continuidad de otros jugadores como Lucas Assadi, el club reforzó su plantilla con figuras como Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas, buscando mantener su protagonismo en el torneo local e internacional.

El equipo dirigido por Francisco Paqui Meneghini llega como uno de los favoritos, pero ciertos movimientos han generado dudas entre comentaristas y expertos deportivos sobre el nivel actual del plantel laico.

La U se sigue preparando para llegar de buena forma para su debut oficial | FOTO: Universidad de Chile

Juan Cristóbal Guarello no ve a la U tan favorita como el año pasado

En este contexto, el comunicador Juan Cristóbal Guarello, conocido por su estilo directo y crítico, analizó el plantel de la U en Radio Agricultura y no dudó en cuestionar su nivel actual.

“La U es un equipo veterano. Unión veterana, cuidado con unión veterana. La U es el candidato, pero es menos que el año pasado para mí: envejeció el equipo y se fue el Tucu Sepúlveda”, expresó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en Radio Agricultura.

Guarello además repasó el estado de los refuerzos y la situación de algunos jugadores. “Lucero en el 2025 no jugó, Rivero no sé y Assadi no sé cuánto se queda”, sentenció.

Con estas palabras, Guarello deja entrever que la U deberá probar que las incorporaciones pueden suplir las bajas y superar las expectativas de sus hinchas.

