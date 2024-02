El pasado viernes, la Delegación Presidencial decidió suspender de manera definitiva el encuentro entre la Universidad de Chile y Cobresal en el Estadio Nacional, el cual sería el debut de los Azules y Mineros en el Campeonato Nacional.

Esta situación generó una ola de comentarios por parte de hinchas, periodistas y ex jugadores, los cuales salieron a criticar la decisión puesto que esta se tomó a tan solo dos días de la realización del partido y las entradas estaban completamente vendidas.

Luego de todo eso, la U realizó una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul (CDA), donde Michael Clark, Cecilia Pérez, Marcelo Díaz y josé Ramón Díaz criticaron duramente a las autoridades.

Los dirigentes azules lanzaron contundentes dichos a las autoridades | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

JUAN CRISTÓBAL GUARELLO EXPLICA LO QUE PASÓ CON EL PARTIDO DE LA U Y COBRESAL

El comunicador Juan Cristóbal Guarello en su canal de Youtube llamado La Hora de King Kong decidió contar la firme sobre el motivo que llevó a las autoridades a suspender dicho encuentro.

“Yo les voy a contar la verdad. Después de lo que ocurrió el día domingo en el Nacional, hubo gente dentro del Gobierno que “la cagamos” por aceptar los bombos y todo eso, entonces le subieron los requisitos a la U y la U cumplió el cuaderno de cargo y hasta el jueves se jugaba”, arrancó diciendo el panelista de Deportes Agricultura.

“Esta no sé si la han dicho, pero la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, se asustó. Esa es la verdad. Se asustó con el informe de Carabineros y dijo yo no me voy el chocolatito del partido de la U y Cobresal, si queda la caga me van a funar a mí y voy a salir en todos lados. Las autoridades ahora andan muy preocupados de las redes sociales y no de hacer la pega. La mina se asustó y suspendió. Finalmente, fue suspendido porque Pamela Venegas se asustó y suspendió”, aclaró.

“Por lo ocurrido la semana pasada, Pamela Venegas debería ser removida de su cargo, es lo que corresponde porque no se puede actuar con ese nivel de informalidad y hay canales conductores que no te puedes saltar aunque te caiga mal la U, Michael Clark o Cecilia Pérez. Si tomas la decisión tienes que poner la cara y no mandar un video de teléfono, esto es pichanga, pichanga pichanga”, sentenció.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA U POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

Recordemos que el próximo duelo de los azules será ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, compromiso que está pactado para el próximo sábado 24 de febrero, y todavía se encuentra pendiente de autorización.