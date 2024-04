Universidad de Chile vive hoy en día de un gran rendimiento dentro del Campeonato Nacional, en donde la término de la séptima fecha los dirigidos por Gustavo Álvarez son lideres del torneo tras sus buenos resultados.

La reciente victoria ante Unión Española le permitió al ‘Romántico Viajero’ quedar como exclusivo líder de la competición, hecho que no ocurría hace muchos años y que sin duda ilusiona a todos los fanáticos azules.

A pesar del liderato, el estratega Gustavo Álvarez no se marea con el gran nivel de su equipo y sigue con los pies en la tierra, esperando que la consolidación del club siga siendo mayor al que han reflejado en estas primeras fechas.

Si bien el buen momento de la Universidad de Chile deja contentos a sus fanáticos, de igual manera ha sembrado ciertas dudas en algunos aspectos, en la que por ejemplo ciertos jugadores aún no logran encajar dentro del equipo.

Juan Cristóbal Guarello y la poca cabida de Lucas Assadi

Tras el triunfo ante Unión Española, el periodista Juan Cristóbal Guarello analizó en su programa de Youtube ‘La Hora de King Kong’ lo que fue el desempeño de los ‘Azules’, en el que remarca que hasta día de hoy, el joven crack, Lucas Assadi aún no logra ganarse un puesto en la U.

“Assadi no cabe, Assadi entró para hacer tiempo, la mayoría de los DT no son tontos, si el jugador le sirve, lo pone, si el jugador es desequilibrante, lo pone y Assadi no le está entrando en la ecuación a Álvarez, no le entra, entonces no está jugando, Álvarez no se complica”, declaró.

Assadi no ha logrado brillar con Álvarez | Foto: Photosport

Finalmente, Guarello indicó que uno de los grandes puntales a nivel de figura dentro del equipo como lo es Marcelo Díaz, tampoco ha podido brillar de la manera en la que esperan, pero que hoy por hoy, no posee de un hombre que pueda pelearle la titularidad.

“Yo creo que Marcelo Díaz de repente queda desfasado con el ritmo que quiere poner Álvarez, pero ¿a quién pone por Díaz?, ¿Ojeda?, ¿Cordero?, ¿a quién pone?… no es tan fácil”, concluyó.