Universidad de Chile espera cerrar de la mejor manera posible la primera rueda del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ ahora piensan en el duelo ante Everton de Viña del Mar con la gran misión de poder mantenerse en la parte alta de la tabla.

Pensando en lo que es la segunda parte del torneo, el periodista Juan Cristóbal Guarello tomó la palabra en Radio Agricultura y le dejó en bandeja a Gustavo Álvarez los tres puestos que la U debe reforzar pensando en el segundo semestre, en la que dio sus razones.

“Yo le diría que tienen que traer tres jugadores, necesitan un delantero, sí o sí, uno puede decir que pasa con Guerra, pero si tu me vas a decir que me vas a traer un nueve que va hacer 11 goles en la segunda rueda, ok, tráelo y a Palacios lo mandan a Everton, pero es difícil encontrarlo, no hay”, partió señalando Guarello.

Pasando a otro puesto a reforzar, el panelista también indicó que una zona clave para que los ‘Azules’ puedan sumar un refuerzo es en el mediocampo, en el que indica que a la U le hace falta un jugador que pueda generar un revulsivo importante para los atacantes.

La U se prepara para el último partido de la primera rueda | Foto: Photosport

“Necesita un revulsivo, insinuó algo Assadi, pero no puedes apostar a él, yo creo que la U necesita un 10, un hombre que le haga jugar a los de arriba y que no todo quede en la mixtura de Poblete, en Marcelo Díaz que juega más atrasado, un tipo que realmente te haga jugar a los de arriba y tal vez no tengas que traer otro delantero, yo creo que por ahí”, explicó.

Finalmente, Guarello indica que el último puesto a reforzar para la Universidad de Chile debería ser en la zona derecha, en la que siente que un nombre ahí podría ser importante para sumar opciones dentro del plantel.

“Y siento que un hombre por la derecha no le vendría mal, un lateral, porque me parece que Hormazábal ya ha bajado, tiene Gómez, pero no sé, a la U le falta tener cambios, le falta un jugador distinto, el que te haga otra cosa”, cerró.