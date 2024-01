Universidad de Chile consiguió el segundo triunfo durante el presente trabajo de pretemporada, venciendo ahora a Universidad Católica por tres tantos a uno en duelo válido por la Copa de Verano.

Tras el partido, el lateral derecho Juan Pablo Gómez valoró lo que viene siendo el trabajo de Gustavo Álvarez y sobre todo, el haberse repuesto de la desventaja inicial con el gol de César Pinares para la UC.

“El equipo se sintió bien, lo que más me quedo quizás es que comenzamos con una desventaja, el equipo no se nubló, mantuvimos la idea que era lo que veníamos trabajando asi es que eso es lo que nos mantiene más contentos”, sostuvo el ex Curicó Unido.

Sobre su desempeño y el de los compañeros, el futbolista resaltó que todo se debe al trabajo físico de estas semanas. “Pasa que vamos trabajando cada vez mejor. Hemos trabajado mucho en lo físico y en distintos aspectos. Creo que vamos encontrando la puesta a punto y eso es bueno para la confianza“, alabó Gómez.

Además, agradeció el apoyo de los hinchas que llegaron en masa al Sánchez Rumoroso. “La verdad es que a la gente la veo bastante bien, siempre. Cuando nos ha tocado perder o jugar mal, han estado ahí y este partido no fue la excepción. Obviamente el ánimo es mejor cuando se gana, pero la gente está ahí”, expresó el marcador de punta.

Juan Pablo Gómez le tira toda la pérgola a refuerzo de la U

Durante gran parte del compromiso, la U ocupó el ala derecha para generar peligro en la retaguardia cruzada. Uno de sus aspectos se debe a la gran combinación entre Gómez y Maximiliano Guerrero, quien volvió a hacerse presente en el marcador.

Para el lateral, la llegada del ex Deportes La Serena es positiva, porque se trata de un futbolista que maneja muy bien el aspecto individual, como el grupal.

“Maxi es un gran jugador y creo que nos puede aportar muchísimo. Es un jugador que puede jugar de forma individual en los duelos, pero también es de equipo que entiende muy bien el movimiento. Ayuda mucho al colectivo”, cerró Gómez.

Maxi Guerrero ya lleva dos goles anotados en estos amistosos (Prensa UCH)

¿Contra quién es el próximo partido de la U en la Copa de Verano?

El duelo que se aproxima será el encuentro final de la Copa de Verano 2024. Universidad de Chile se medirá ante Coquimbo Unido este martes 30 de enero a las 20 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los azules ganando, empatando o perdiendo por un gol se adjudicarán el singular trofeo.