Luego de la maciza y contundente victoria de Universidad de Chile ante Universidad Católica por tres tantos a uno en la Copa de Verano, los azules van canalizando la idea que propone el entrenador, Gustavo Álvarez.

Y los jugadores universitarios van sintiéndose cada vez mejor con lo realizado y plasmado en cancha, donde los cruzados -más allá de ponerse en ventaja – poco y nada pudieron hacer.

Tras el encuentro, Matías Zaldivia alabó lo realizado por el equipo en general y resaltó que más allá de uno y otro momento del encuentro, el triunfo fue claro y justo.

“Quedaron buenas sensaciones, fue un gran partido, en líneas generales y sacando la primera media hora, dominamos gran parte del partido“, recalcó el zaguero central de la U.

Matías Zaldivia: “Se están viendo cosas”

Más allá del triunfo, los futbolistas quedaron contentos con lo mostrado. Zaldivia se entusiasma con la idea que van adquiriendo de Álvarez y lo positivo que en los primeros partidos ya haya un estilo de juego.

“A medida que pasan los partidos, este recién es nuestro segundo amistoso, se están viendo cosas que venimos practicando desde el primer día de pretemporada, así es que eso nos deja muy contentos”, expresó el ex Chacarita.

Finalmente, tuvo palabras para la posición en la que jugó Emmanuel Ojeda, metido entre los centrales, “depende también del rival y cómo jueguen. Le tocó muchas veces a Emma quedar como líbero, pero no jugamos con línea de tres ni nada, si no depende del sistema que use el rival”, cerró Zaldivia.

¿Contra quién es el próximo partido de la U en la Copa de Verano?

El duelo que se aproxima será el encuentro final de la Copa de Verano 2024. Universidad de Chile se medirá ante Coquimbo Unido este martes 30 de enero a las 20 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los azules ganando, empatando o perdiendo por un gol se adjudicarán el singular trofeo.