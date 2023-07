Juan Pablo Gómez jugó todo el compromiso en la caída 1-0 de la Universidad de Chile frente a Palestino en Santa Laura por el Campeonato Nacional 2023. “Lo terminamos perdiendo en una pelota sobre el final, muy doloroso para todos, pero hay que seguir”, expresó.

En cuanto a lo que deben mejorar, el lateral derecho siente que ya progresaron en el circuito defensivo y que ahora la tarea pendiente tiene que ver en progresar en la tenencia.

“Pueden haber muchas razones. Al principio el problema quizás era más defensivo, mejoramos lo defensivo. Tenemos que mejorar el armado de juego, la tenencia y con la tenencia va a llegar el finiquito. Son pasos que hay que ir dando”, analizó.

Gómez no se excusó en el mal estado del campo de juego. “Afectó la cancha para los dos, no es una excusa. El partido de hoy pasó un poco por esa jugada del final, fue un partido trabado, difícil, se definió en eso. No hay nada más que analizar”.

Juan Pablo Gómez se muestra dolido por la derrota, pero asegura que no merma la confianza (Foto: Photosport)

JP Gómez aseguró que la convicción se mantiene pese a la mala racha de dos derrotas consecutivas. “Nos deja un poco lejos de lo que queremos y lo que quieren todos, pero no merma en la confianza. Tenemos jugadores de experiencia y jugadores jóvenes que quieren progresar. Vamos a trabajar a día a día para estar donde queremos estar”.

Por último puso el objetivo de estar en la parte alta. “Este grupo no se conforma con menos que estar en los primeros lugares. Es un poco prematuro pensar en eso, queda muchísimo y obviamente sobre el final vamos a saber para qué estamos”.