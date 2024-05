Este lunes, Universidad de Chile quiere seguir con su racha invicta y mantenerse en la cima del Campeonato Nacional de Primera División cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Para la ocasión, el técnico Gustavo Álvarez no cuenta con los suspendidos Matías Zaldivia y Marcelo Morales, como tampoco con el lesionado José Ignacio Castro, por lo cual debió echar mano a varias alternativas.

Además, en ataque también dispondrá de una variante y que es el ingreso del argentino Luciano Daniel Pons para hacer dupla de ataque con el goleador de la U y uno de los artilleros del certamen, Cristian Palacios.

Esta situación, obliga al estratega trasandino de recurrir a jugadores que estaban un tanto olvidados o que no han sumado gran cantidad de minutos en el presente certamen.

El jugador que espera su revancha en la U

Uno de los 19 citados en esta ocasión, es el atacante Nicolás Guerra, quien hace más de un mes que no ve acción con la camiseta azul y ahora reaparece entre los convocados por Álvarez.

De todos, el Kun espera no vivir lo que ocurrió en el duelo ante Huachipato, donde viajó, pero fue el elegido para no vestirse y no estar en el banco de suplentes. Al menos, ahora, eso no debiese ocurrir al ser el único centro atacante disponible entre las opciones de reemplazo.

Sin embargo, cabe recordar las declaraciones de Marcelo Salas hace algunos días, donde le pidió paciencia al maipucino y de paso una gran invitación que es partir a Deportes Temuco y hacer goles allá.

Es por eso, que Guerra espera tener su revancha ante Unión La Calera, de Gustavo Álvarez depende, sin lugar a dudas.

Nico Guerra quiere volver a convertir un gol por la U (Photosport)

¿Cuáles son los números de Nicolás Guerra en este 2024?

El atacante de la U ha estado en cancha durante 144 minutos durante la presente temporada, graficados en seis partidos de los cuales, solo en uno ha sido titular. Ha anotado un gol y ha recibido dos cartulinas amarillas.