Pese a que Colo Colo ya dio vuelta la página de la derrota ante Fluminense y lo hizo goleando a Audax Italiano en el Campeonato Nacional, no deja de llamar la atención las palabras del técnico albo, Jorge Almirón.

En la oportunidad, el estratega argentino dijo que en el torneo le darán caza a la Uy que la exigencia de los albos es ampliamente superior a la de un equipo que juega solo los domingos, apuntando claramente a Universidad de Chile.

Por tal razón, BOLAVIP CHILE buscó reacciones en el mundo azul y quien nos contestó es el reconocido periodista de espectáculos, Larry Moe, hincha estudiantil y que siempre en sus redes sociales apunta hacia los albos, sobre todo a Arturo Vidal.

Ahora, sostuvo que lo del ex DT de Boca Juniors pasa netamente, que está enamorado de la U. “Las declaraciones de Almirón son el lunar más feo de la semana deportiva. Revelan lo enamorado que puede llegar a estar un equipo de su archirrival”, afirmó el enigmático comunicador.

Larry Moe: “Tiene que superar lo que hizo la U en 2011”

Algo que no entendió el periodista es que cómo tras el duelo que hicieron ante el actual campeón de Copa Libertadores, sigue pensando en el Romántico Viajero.

“Jugaron su mejor partido en años, nada menos que contra el campeón vigente de Copa Libertadores y no dejan de pensar en la U“, aseveró el comunicador a nuestro portal.



En el cierre, solo repitió que lo de Almirón y el Bulla es un amor no correspondido. “En todo caso concuerdo con que la actual exigencia de los albos no es menor: el desafío es superar la hazaña de los azules, último club local en ganar una copa internacional. La U lo hizo de manera invicta el 2011. Es un amor no correspondido, en todo caso. Es que somos tan diferentes”, concluyó Larry Moe.

Almirón recurrió a la U tras derrota ante el Flu (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile vuelve a la competencia el lunes 13 de mayo a las 19 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por Copa Libertadores?

Los albos, jugarán este miércoles 15 de mayo a las 20 horas de Chile frente a Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.