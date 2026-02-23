Universidad de Chile igualó por 2-2 frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional. La U sigue sin saber de victorias en 2026, y las críticas a los jugadores y al entrenador, Paqui Meneghini, no paran de crecer.

A través del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el exfutbolista, Juvenal Olmos, se refirió al momento del técnico y lo pulverizó con sus dichos.

“Un técnico no necesita ir a probar el plantel de la U, ese plantel ya está probado. Tú puedes jugar mal un partido, pero la importancia de Altamirano 2025 y su protagonismo escaso en este torneo a mí me dice algo y me dice: ‘un técnico de equipo grande no puede equivocarse tantas veces en encontrar su equipo'”, señaló el ex Universidad Católica.

Cabe destacar, que pese a su gol el día de ayer, Javier Altamirano ha sido uno de los puntos a analizar en la presente temporada. Esto porque el volante ha demostrado un nivel muy bajo en comparación con la pasada.

“La crítica es muy pesada. No la ganas con solo un partido y yo creo que Paqui no ha tenido la certeza que se requiere en un técnico de uno de los equipos grandes”, agregó Olmos.

Paqui Meneghini en la cuerda floja

Este pésimo arranque de los Azules solo los aleja cada vez más de la lucha por el anhelado título que no logran levantar desde 2017.

¿Qué viene para la U?

Paqui tendrá un gran desafío el próximo fin de semana, cuando el Bulla visite a Colo Colo en el Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico.

