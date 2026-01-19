En la Universidad de Chile existe mucha expectación dentro de este mercado de pases y por un nombre en particular, el del delantero argentino, Juan Martín Lucero, quien ha sido fuertemente vinculado a la U para este 2026.

Las negociaciones entre los ‘Azules’ y el jugador argentino ya están más que acordadas para que el atacante de 34 años se vista de azul, pero al goleador solo le restaba poder sellar su salida de Fortaleza de Brasil.

Después de semanas de tira y afloja por su situación, Juan Martín Lucero y el club brasileño llegaron a un acuerdo para zanjar su salida de Fortaleza, lo que le da el camino libre para llegar a la Universidad de Chile.

Si bien aún no ha existido una oficialización al respecto, en las últimas horas el club brasileño dio una gran señal de que Juan Martín Lucero ya no seguriá en el club mediante sus redes sociales, lo que sin duda ilusiona al hincha de la U.

Lucero llegará a la U | Foto: Getty Images

La señal de Fortaleza que ilusiona a la U por Lucero

En las últimas horas, el conjunto brasileño anunció en sus redes sociales de que el atacante paraguayo, Adam Bareiro será quien porte la dorsal 9 para este 2026, la cuál ya estrenó este domingo en el duelo de Fortaleza ante Maracaná en el torneo cearense.

La gran señal está en que la dorsal número 9 pertenecía a Juan Martín Lucero y en los dos duelos anteriores del conjunto brasileño, Adam Bareiro había ocupado su anterior dorsal, la que era el 27, generándose ahora este cambio de número.

Esta acción sin duda que da a entender de que las relaciones entre Juan Martín Lucero y Fortaleza ya se dieron por finalizadas, en donde en las próximas horas se oficializaría su salida oficial del club, para poder recalar en la U. de Chile.

En la Universidad de Chile esperan con mucha expectación lo que es su llegada y reforzar la delantera del equipo de Francisco Meneghini para lo que será la temporada 2026.