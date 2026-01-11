Sigue viva la ilusión de los azules por la eventual llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile. Esto porque Fortaleza habría tomado una radical decisión con el “Gato”.

El conjunto brasileño disputará hoy su primer encuentro oficial del año frente a Ferroviario por la segunda jornada del Campeonato Cearense. ¿Lo que genera ilusión?, el delantero argentino no fue nominado para el encuentro.

Todo parecía desmoronarse en el acuerdo entre los azules por el fichaje del artillero argentino, ya que en un momento ocurrió una falta de acuerdo entre las partes y también del “Gato”.

Pero según dio a conocer La Tercera, las próximas horas serán momentos cruciales para acelerar la negociación por el jugador.

Continúa la gran teleserie por el ex Colo Colo, quien además se podría sumar a Octavio Rivero y Eduardo Vargas como los pilares en la delantera de los azules en este 2026.

El argentino es uno de los fichajes más codiciados y que más genera ilusión en los bullangueros, ya que conoce el medio local y además, es un goleador nato.

JML cada vez más cerca de la U

De darse la llegada, el “Gato” dejaría atrás al club brasileño en el que disputó 177 encuentros. Partidos en los que logró marcar 58 goles y entregar 14 asistencias desde su arribo en 2023. Quien además se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

¿Cómo fue el paso de Juan Martín Lucero por Colo Colo?

Tras su llegada en 2022, en donde fue campeón con los albos, el argentino jugó 39 encuentros. En donde logró anotar 24 goles y entregar 6 asistencias.

En síntesis