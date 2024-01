El delantero nacional, Eduardo Vargas no ha vivido meses muy gratos dentro de su periplo en el fútbol brasileño defendiendo al camiseta del Atlético Mineiro, en la que las lesiones y la no consideración de su DT, hicieron que uno de los grandes goleadores de la Selección Chilena no haya cerrado de buena forma su 2023.

Para este nuevo año, ‘Turboman’ espera dejar atrás lo que fue el cierre del 2023 y ya se pone a tope pensando en lo que pueden ser sus importantes desafíos para este 2024, en la que desde hace unas semanas, desde el conjunto brasileño tomaron una importante decisión con el chileno.

Según indicaron medios dentro del fútbol brasileño, el Atlético Mineiro no tendría considerado a Eduardo Vargas para esta temporada, en la que buscan un nuevo club para el atacante chileno, quien termina contrato con el conjunto brasileño a finales del 2024.

Vargas espera poder continuar en el Mineiro | Foto: Getty Images

El delantero nacional ha tenido sondeos de diversos equipos del fútbol brasileño e incluso de fútbol colombiano y paraguayo han preguntado por su condición, pero su alto valor para un préstamo ha trabado muchas posibilidades para su futuro.

Vargas busca con goles poder seguir en el Atlético MG

Mientras su futuro en este 2024 sigue en el aire, Eduardo Vargas ya se prepara dentro de la pretemporada de su equipo, en la que a pesar de que los rumores de una partida son fuertes, el goleador nacional espera mantenerse en el conjunto de Mineiro para luchar un puesto hasta finalizar su contrato.

Por esto, ‘Turboman’ tuvo una oportunidad de oro este fin de semana, en la que su equipo jugó una serie de breves tres partidos 45 minutos ante el Ipatinga, en la que el atacante nacional anotó en el triunfo del equipo ‘B’ del Atlético Mineiro, el cuál se impuso por la mínima en su partido respectivo.

Según informó el medio ‘Globo Esporte’ estos partidos se dividieron en tres tiempos de 45 minutos: el equipo A contra el equipo A, el equipo B contra el equipo B y el equipo C contra el equipo C.

Eduardo Vargas formó parte del equipo ‘B’, la cuál estaba compuesta por: Matheus Mendes; Mariano, Fuchs, Igor Rabello y Rubens; Battaglia, Zaracho, Pedrinho y Patrick; Vargas y Alan Kardec.

De esta manera, Vargas sigue entrenando a la par de sus compañeros en el Atlético Mineiro, en la que esperará poder saber que será de su futuro en este 2024, si partirá a otro equipo o seguirá en el Atlético Mineiro, la cuál es su gran intención.

VIDEO: REVISA EL GOL DE EDUARDO VARGAS

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en el 2023?

El delantero nacional disputó 31 encuentros oficiales con la camiseta del Atlético Mineiro, en la que anotó tan solo 3 tantos en el 2023.