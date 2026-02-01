Los hinchas de la U se vieron envueltos en polémicas tras generar una serie de destrozos en el Estadio Nacional. Esto comenzado principalmente por la barra de “Los de Abajo” por los altos precios para ir a ver a Universidad de Chile.

Esto ocurrió el pasado viernes 30 de enero a las 20:00 horas, cuando los azules recibieron a Audax Italiano por la primera fecha de la Liga de Primera.

En pleno encuentro, un puño de fanáticos comenzaron a quemar las butacas del sector sur del recinto. Las cuales luego fueron lanzadas hacia dentro del campo de juego.

Esto generó que el encuentro se mantuviera frenado por varios minutos, pero que finalizó sin suspensión del partido.

“En la interna del club universitario reconocen que el secretario de Estado tiene la férrea intención de arrebatar la localía del Romántico Viajero en el Estadio Nacional, lo que sería un verdadero golpe para la U“, según señaló La Magia Azul.

Los hinchas azules causaron grandes incidentes en el debut de la Liga de Primera

Duro golpe recibió Azul Azul, ya que de no poder ocupar el complejo ubicado en Ñuñoa lo más probable es que regresen al Estadio Santa Laura.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de local?

El próximo partido en que los azules jugarán de locales será el próximo 22 de febrero cuando reciban a Deportes Limache, por ahora, a partir de las 20:30 horas. Esto por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

En síntesis