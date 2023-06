En Universidad de Chile arrancaron los trabajos con miras a la segunda mitad de la temporada 2023 donde esperan mantenerse en los primeros lugares del Campeonato Nacional, como también ir por la Copa Chile.

Y desde luego, la escuadra azul requiere refuerzos, conseguir algunas piezas que puedan encajar de buena manera en la filosofía del técnico Mauricio Pellegrino, que en los últimos partidos del certamen, no pudo conseguir un triunfo.

No obstante, una dura noticia recibió el estratega trasandino desde la propia dirigencia y pese a los innumerables nombres que manejan en una carpeta en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, existe una opción que no lleguen refuerzos.

Así es, tal cual. Y es que las arcas universitarias están un tanto alicaídas y la única manera de obtener incorporaciones, sería gracias a la venta de alguna figura “exportable”, como lo pueden ser Darío Osorio y/o Lucas Assadi, para hacer caja y así poder ir por algún refuerzo.

La única manera de reforzar al plantel, es que uno de estos astros sea vendido (Photosport)

Recordar, que esta situación no es nueva y quedó en evidencia tras la dura lesión del lateral, José Ignacio Castro donde existió la opción de reemplazar al zurdo y no llegó nadie, precisamente por no contar con los recursos económicos necesarios.

Golpe duro para Pellegrino quien ya está notificado de esta situación y que mientras no exista venta de una de sus joyas, es imposible reforzar al plantel y deberá desenvolverse con lo que tiene en este minuto ya entrenando en el CDA.