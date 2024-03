Luego del brillante triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo por la cuenta mínima en el Estadio Monumental, el pueblo azul desató toda su alegría y fervor luego de la victoria esquivas por más de 20 años.

Si hasta los jugadores de la U celebraron a rabiar tanto en la cancha como en camarines, y es que la fiesta en el pueblo bullanguero se vivió como Dios manda, razón por la cual emitieron un singular petitorio.

Y es que según información que maneja BOLAVIP CHILE, todo el plantel de la U le solicitó expresamente al técnico, Gustavo Álvarez, tener la jornada de este día lunes libre.

No obstante, el ex entrenador de Huachipato se negó tajantemente a esta petición y los azules volvieron a las prácticas en el Centro Deportivo Azul pensando en los próximos desafíos. No hay tiempo que perder.

La U entrena el día después del triunfo en el Superclásico

Según se pudo apreciar a través de las redes sociales del cuadro estudiantil, a las 9:30 horas comenzó el entrenamiento pensando en los próximos duelos. En lo inmediato, el cotejo ante Deportes Chimbarongo de este miércoles en “La Gran Noche verde del Mimbre” en San Fernando.

Para este compromiso, es muy probable que Álvarez opte por jugadores que no han sumado muchos minutos en el arranque de temporada, como también algunos elementos del equipo de proyección.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Este sábado 16 de marzo a las 18 horas, Universidad de Chile sigue en competencia con la idea de seguir con este arranque prometedor recibiendo a O’Higgins en el Estadio Nacional.

Justamente, ambos equipos marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos.