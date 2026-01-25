La dura derrota por 3-0 de Universidad de Chile ante Universitario en Lima, en el marco de la tradicional Noche Crema 2026, no solo dejó preocupación en el mundo azul por el bajo rendimiento futbolístico, sino que también generó una potente repercusión mediática en el Perú.

El equipo de Francisco “Paqui” Meneghini fue ampliamente superado por el cuadro crema y mostró serias falencias en el mediocampo, en la presión alta y en las transiciones defensivas, aspectos que no pasaron desapercibidos ni para los hinchas ni para los medios de comunicación locales.

Y justamente fue la prensa peruana la que no tuvo piedad con el Romántico Viajero, destacando la superioridad de Universitario, el ambiente de fiesta vivido en el Estadio Monumental y el pobre estreno de la U en su único partido oficial previo al inicio de la Liga de Primera 2026.

La dura caída de la U en Perú sigue dando que hablar | FOTO: Universidad de Chile

La reacción de la prensa peruana a la caída de U. de Chile

El influyente diario El Comercio tituló su crónica destacando el ambiente vivido en Ate: “¡Fiesta en el Monumental! Universitario goleó 3-0 a U. de Chile por Noche Crema 2026”, subrayando tanto el resultado como el marco festivo que acompañó el triunfo crema.

En la misma línea, La República fue aún más categórico con su encabezado:

“Universitario aplastó en su presentación: derrotó 3-0 a la U. de Chile por la Noche Crema 2026”, remarcando la amplia superioridad del equipo dirigido por Javier Rabanal.

Por su parte, RPP puso el foco en el espectáculo integral que ofreció Universitario: “Fiesta total del tricampeón. La Noche Crema 2026 se vivió a lo grande de principio a fin, con el show previo, la presentación del plantel y el triunfo contundente de Universitario de Deportes, que le propinó este sábado un 3-0 a Universidad de Chile”.

El medio también destacó que “el estadio Monumental lució un lleno total para la bienvenida a una nueva temporada. Las delegaciones de las diversas disciplinas de la ‘U’ fueron desfilando, mientras el público se deleitaba con el show de drones, fuegos artificiales y la banda musical”.

Finalmente, TV Perú realizó un análisis más futbolístico del encuentro y fue claro al evaluar el trámite del partido: “En lo futbolístico, Universitario fue claramente superior durante los 90 minutos, generando constantes situaciones de gol y controlando el ritmo del partido. Si bien el elenco chileno intentó reaccionar en el complemento, no logró vulnerar a la defensa local”, apuntando directamente al bajo peso ofensivo del Romántico Viajero.

En sintesis…