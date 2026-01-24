Este sábado 24 de enero se realiza la ‘Noche Crema’ en Perú, donde Universitario de Deportes invitó a Universidad de Chile para disputar el partido amistoso de fondo, en este gran evento en el Estadio Monumental de Lima.

La U está a menos de una semana de su estreno en la Liga de Primera 2026, donde el próximo viernes 30 de enero enfrentará a Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Por ende, esta será su última prueba antes del debut oficial esta temporada, donde podremos ver el trabajo que ha hecho en sus primeras semanas el nuevo entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

En esta oprtunidad podríamos ver el estreno de los cuatro refuerzos de los azules: Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Lucas Romero.

El partido amistoso de Universitario con la U comenzará a las 22:45 horas de Chile (20:45 hrs. de Perú).