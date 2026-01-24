EN VIVO | Universitario 0 vs. Universidad de Chile 0: La U busca la apertura de la cuenta en Lima
Esta noche Universidad de Chile tiene su primer partido amistoso de pretemporada ante Universitario de Perú en el marco de la 'Noche Crema'.
18' 1T: Se va notando la mano de Paqui Meneghini en la U
El nuevo entrenador de Universidad de Chile propuso una línea de tres atacantes detrás del referente de área que es Octavio Rivero. Estos son Javier Altamirano por derecha, Lucas Assadi al medio y Eduardo Vargas por izquierda.
13' 1T: ¡Casi abre la cuenta Universitario!
El equipo dueño de casa estuvo a centímetros de abrir el marcador, con un cabezazo de Álex Varela tras un centro de Edison Flores. El balón pegó en el horizontal.
10' 1T: No se hacen daño en Lima
Van 10 minutos del primer tiempo y el partido está igualado sin goles en el Estadio Monumental de Lima. Universitario arrancó mejor y de a poco la U lo fue emparejando.
01' 1T: ¡Comenzó el partido en Lima!
Inicia el partido amistoso entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile en el marco de la 'Noche Crema 2026'.
PREVIA: ¡Los equipos ya están en la cancha!
Universitario de Deportes y Universidad de Chile saltan a la cancha para el partido amistoso de fondo por la Noche Crema 2026.
PREVIA: ¡Todo listo y dispuesto!
Así está el Estadio Monumental de Lima en la previa del inicio del partido amistoso entre Universitario y Universidad de Lima. (Foto: Bolavip Chile)
PREVIA: La formación CONFIRMADA de Universitario
El equipo local da a conocer su formación para enfrentar a Universidad de Chile en el marco de la 'Noche Crema 2026'.
PREVIA: Los hinchas de la U se hacen presentes en la 'Noche Crema'
Cerca de 200 hinchas de Universidad de Chile llegaron hasta el Estadio Monumental de Lima, donde ocupan un sector de los codos para acompañar al Romántico Viajero en este partido amistoso en la capital peruana. (Foto: Bolavip Chile)
PREVIA: Cristopher Toselli calentó la previa de este partido amistoso
El arquero de la U, que será titular esta noche, habló con TVPerú en la previa del partido amistoso: “Un desafío importante, un lindo escenario, estadio lleno, donde también para ellos es una fiesta, Esperemos estar a la altura y hacer un buen partido. Nosotros también nos preparamos para el próximo viernes debutar en el torneo nacional”.
“Más que aguarles la fiesta, es hacer nuestro juego, imponernos, ser protagonistas, lo que el técnico busca con nosotros, es un técnico nuevo y también quiere inculcar su filosofía de juego. Y si eso le aguamos la celebración, buenísimo”, completó Toselli.
PREVIA: La U como en casa en el Monumental de Lima
Marcelo Díaz y todo el plantel de Universidad de Chile disfrutaron del show de la 'Noche Crema' previo al partido amistoso contra Universitario. (Foto: @udechile)
PREVIA: Todo listo y dispuesto en el camarín de la U
Así se ve el camarín de Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Lima. (Foto: @udechile)
PREVIA: Universidad de Chile hace el trabajo precompetitivo
Los azules están en la cancha del Estadio Monumental de Lima haciendo el trabajo precompetitivo a 15 minutos del inicio del partido amistoso con Universitario de Deportes.
PREVIA: La formación CONFIRMADA de Universidad de Chile
El entrenador Francisco 'Paqui' Meneghini confirma su primer XI en la U para este partido amistoso ante Universitario de Lima: Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Eduardo Vargas; Octavio Rivero.
PREVIA: Universitario presenta su plantel en la Noche Crema
A esta hora, el tricampeón del fútbol peruano presenta a su plantel en la cancha del Estadio Monumental de Lima ante su público, que está llenando el reducto deportivo. (Foto: @Universitario)
PREVIA: Iniciamos el Minuto a Minuto de Universitario vs. U. de Chile
Esta noche Universidad de Chile tiene su primer partido amistoso de este 2026, visitando al campeón peruano, Universitario de Deportes, en la Noche Crema 2026. El duelo comienza a las 22:45 horas de Chile.
Este sábado 24 de enero se realiza la ‘Noche Crema’ en Perú, donde Universitario de Deportes invitó a Universidad de Chile para disputar el partido amistoso de fondo, en este gran evento en el Estadio Monumental de Lima.
La U está a menos de una semana de su estreno en la Liga de Primera 2026, donde el próximo viernes 30 de enero enfrentará a Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
Por ende, esta será su última prueba antes del debut oficial esta temporada, donde podremos ver el trabajo que ha hecho en sus primeras semanas el nuevo entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini.
En esta oprtunidad podríamos ver el estreno de los cuatro refuerzos de los azules: Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Lucas Romero.
El partido amistoso de Universitario con la U comenzará a las 22:45 horas de Chile (20:45 hrs. de Perú).