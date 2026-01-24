PREVIA: Cristopher Toselli calentó la previa de este partido amistoso

El arquero de la U, que será titular esta noche, habló con TVPerú en la previa del partido amistoso: “Un desafío importante, un lindo escenario, estadio lleno, donde también para ellos es una fiesta, Esperemos estar a la altura y hacer un buen partido. Nosotros también nos preparamos para el próximo viernes debutar en el torneo nacional”.

“Más que aguarles la fiesta, es hacer nuestro juego, imponernos, ser protagonistas, lo que el técnico busca con nosotros, es un técnico nuevo y también quiere inculcar su filosofía de juego. Y si eso le aguamos la celebración, buenísimo”, completó Toselli.