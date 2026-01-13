Universidad de Chile quiere despejar a la brevedad su incógnita más grande en el mercado de fichajes. ¿De qué se trata? La escuadra estudiantil está perdiendo la paciencia con Juan Martín Lucero.

Si bien el delantero argentino acordó bajo qué condiciones contractuales vestiría la camiseta azul, no ha destrabado su salida de Fortaleza. Una situación que generó molestia en La Cisterna.

La razón: el mendocino no quiere partir desde Brasil sin un rédito económico. Ante tal situación, Universidad de Chile le advirtió: la espera no será eterna y le puso fecha límite para concretar su arribo.

Según lo recabado por BOLAVIP Chile, este miércoles 14 de enero será el plazo fatal para el futbolista de 34 años y su entorno. La cúpula laica ya tiene una opción B en la mira.

Días decisivos para el conjunto universitario, que quiere definir su plantel para sus siguientes objetivos. El comienzo de las competencias oficiales está a la vuelta de la esquina.

Juan Martín Lucero debe resolver a la brevedad su eventual arribo a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile le da un ultimátum a Juan Martín Lucero

Durante la última temporada, la figura en cuestión disputó una totalidad de 50 encuentros con Fortaleza. En dichos compromisos, convirtió 11 goles y entregó una asistencia.

Cabe consignar que su contrato rige hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que ha complicado su retorno a Chile. Esta vez, puede volver al país para jugar en el cuadro azul tras haber pasado por el archirrival.

