Universidad de Chile igualó por 2-2 tras recibir a Deportes Limache en el Estadio Nacional. La U sigue sin saber de victorias en este 2026, y se aleja cada vez más de la lucha por el título.

Pese a ir ganando, cierto grupo de hinchas en el sector norte del recinto, comenzaron a lanzar fuegos artificiales que obligaron a detener el juego. Ante esta situación, el árbitro del partido, Fernando Véjar liberó su informe arbitral sobre las acciones del encuentro.

“Al minuto 70, desde la galería norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 Andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente”, señala el escrito, que además apuntó que se tuvo que “detener el partido y reanudándose una vez finalizado el lanzamiento de estos”, señaló el juez del compromiso.

Cabe destacar que los Azules volvieron a realizar manifestaciones contra Azul Azul, tal como ocurrió en la primera fecha frente a Audax Italiano. Acción que terminó con sanción hacia el sector sur del recinto.

De momento solo queda esperar a la citación de parte del Tribunal de Disciplina a Universidad de Chile para determinar si habrán o no sanciones contra los dirigidos por Paqui Meneghini.

Los azules arriesgan sanción para sus próximos partidos

El Romántico Viajero arriesga jugar sin público, el cierre de nuevos sectores del estadio sumado a la zona sur y fuertes multas económicas y entre otras sanciones correspondientes.

¿Qué viene para la U?

El Bulla buscará su primer triunfo en el Superclásico en el Estadio Monumental frente a Colo Colo. El partido se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en Macul.

En síntesis