Universidad de Chile cosechó una alegría en el estreno de Francisco Meneghini. El entrenador argentino logró una victoria en los amistosos disputados ante Santiago Wanderers en La Cisterna.

Así lo detalló la propia institución a través de su página web, entregando mayores pormenores de los dos encuentros que se realizaron a puertas cerradas. ¿Cómo terminó el marcador global? 3-1 a favor de los estudiantiles.

Los goles fueron obra de Octavio Rivero en dos ocasiones, mientras que Felipe Salomoni también se matriculó con un tanto. La ilusión universitaria comienza a subir como espuma.

“La jornada estuvo marcada por una práctica de fútbol ante Santiago Wanderers, dejando como resultado un triunfo por 3-1 y un empate sin goles en el Centro Deportivo Azul“, lanzó el club.

“Fueron dos partidos de 30 minutos por tiempo, con dos equipos diferentes en cada uno. En el primero, nos impusimos con goles de Octavio Rivero, quien se anotó con un doblete y otro de Felipe Salomoni“, agregó la misiva.

Francisco Meneghini debutó con un triunfo ante Santiago Wanderers. (Foto: Club Universidad de Chile)

Universidad de Chile se prepara para su viaje a Perú

Luego de su positivo debut, el conjunto laico emprenderá rumbo hacia tierras peruanas. ¿La razón? Se medirá ante Universitario de Deportes en la Noche Crema 2026.

Tal compromiso está pactado para el sábado 24 de enero, desde las 22:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Lima. Será el primer desafío de la temporada con público.

