Universidad de Chile tiene un complejo escenario para visitar a Huachipato por la Liga de Primera 2026. ¿Qué pasó? El conjunto estudiantil teme por uno de sus flamantes refuerzos.

En la previa del viaje al sur del país, el cuerpo técnico de Francisco Meneghini no ha podido contar con él. Ha tenido que lidiar con su ausencia en los trabajos en La Cisterna.

Según informó La Magia Azul, ese es el caso de Octavio Rivero. El delantero uruguayo ha presentado complicaciones físicas, lo que deja en incertidumbre su participación en Talcahuano.

“Se ha restado de los entrenamientos con el resto de sus compañeros durante estos días en el CDA y enciende las alarmas pensando en el partido de este fin de semana válido por la segunda fecha del torneo”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Esto también ocurrió de la misma manera la semana pasada, pero Octavio Rivero entrenó en las últimas dos prácticas antes del partido con Audax Italiano“.

Octavio Rivero preocupa en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

¿Será baja en Universidad de Chile?

Cabe consignar que el cuadro universitario no tendrá a Juan Martín Lucero. Este último fue expulsado en la jornada inicial del certamen local y fue suspendido por una fecha.

En caso de confirmarse la baja de Octavio Rivero, el panorama para Universidad de Chile será desafiante: un duro enfrentamiento sin dos de sus incorporaciones para 2026.

