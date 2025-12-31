Universidad de Chile va por la incorporación de Juan Martín Lucero. El experimentado goleador asoma como el plato fuerte de la directiva estudiantil en el mercado de fichajes.

Sin embargo, hay un importante obstáculo en el camino azul: el sueldo del delantero argentino de 34 años. Desde Brasil revelaron el acuerdo económico que tiene con Fortaleza.

Según detalló el periodista Rogerio Scarione a través de sus redes sociales, la cifra es cercana a los 100 millones de pesos chilenos mensuales. Un número difícil -prácticamente imposible- de abordar para los universitarios.

“El jugador recibe cerca de 600 mil reales ($98.359.320) por mes y la directiva de Fortaleza se convenció a pagar parte de su salario“, comenzó señalando la información sobre el goleador.

Luego, agregó: “Sin embargo, tras la salida de Marcelo Paz (último presidente), el club quiere negociar el traspaso definitivo del jugador y la situación, que ya estaba muy avanzada, se ha enfriado en los últimos días“.

Juan Martín Lucero percibe un alto salario en Fortaleza. ¿Podrá pagarlo Universidad de Chile? (Imagen: Fortaleza)

Universidad de Chile avanza por Juan Martín Lucero

Cabe consignar que la prensa brasileña ha confirmado el interés de los azules por el atacante trasandino, dejando así atrás a otro de los equipos que va por sus servicios: Coritiba.

Sin embargo, la directiva laica tendrá que analizar cómo gestionar su traspaso, ya que tiene contrato vigente con Fortaleza hasta el 31 de diciembre de 2027. Una teleserie que parece recién comenzar.

En resumen:

Desde Brasil, el periodista Rogerio Scarione reveló las cifras reales que percibe el “Gato” en el Fortaleza, recientemente descendido a la Serie B: