Universidad de Chile tomó una importante decisión para su pretemporada 2026. De la mano de Francisco Meneghini, el cuadro estudiantil abandonará su zona de confort para preparar esta campaña.

La razón: saldrá del Centro Deportivo Azul para realizar gran parte de sus labores. Eso sí, no viajará a las playas del norte del país o a la tranquilidad del sur. Se mantendrá en Santiago.

¿En qué parte? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el plantel universitario y la delegación del club se dirigirán hasta Pirque. En dicha comuna, utilizarán las instalaciones del SIFUP.

El día 12 de enero, toda la planilla laica armará sus maletas para comenzar dicho proceso. Un punto a considerar: también concentrarán en tal recinto deportivo. La salida será marcada el sábado 17 del mismo mes.

Tras ello, Universidad de Chile pensará de lleno en sus encuentros amistosos. Por el momento, la institución debe ratificar si enfrentará a Racing Club el 18 de enero en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

La U ya trabaja bajo las órdenes de Francisco Meneghini. (Imagen: Club Universidad de Chile)

El viaje internacional de Universidad de Chile

Luego de dicho partido ante el elenco bonaerense, equipo de Francisco Meneghini se dispondrá a emprender rumbo hacia Perú. En dicho país, tendrá un desafío de envergadura.

El sábado 24 de enero, Universidad de Chile se medirá ante Universitario en la Noche Crema. Un compromiso que evidenciará el potencial azul para intentar conseguir sus objetivos.

En resumen: