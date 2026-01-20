Universidad de Chile confirmó el arribo de Juan Martín Lucero en el mercado de fichajes. Tras un complejo vaivén, el conjunto estudiantil satisfizo uno de sus deseos más grandes para 2026.

Y en tal oficialización a través de su página web, hizo caso omiso a un importante detalle en el pasado del futbolista de 34 años. ¿Qué pasó? El cuadro laico no mencionó al archirrival, Colo Colo.

Si bien el delantero argentino vistió la camiseta alba en 2022, el elenco universitario prefirió dejarlo en el olvido. Se dejó claro que tuvo una breve estadía en Chile.

“Se formó en Defensa y Justicia (…) Se consolidó como un jugador capaz de moverse en todo el frente de ataque, habilidoso con el balón y dueño de una gran definición frente al arco rival”, señaló el comunicado.

“Con el tiempo, su trayectoria le permitió conocer el fútbol chileno, además de completar exitosos pasos en Argentina, Malasia, México y Brasil”, agregó el club en la presentación.

Juan Martín Lucero ya es jugador de Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

El 2025 de Juan Martín Lucero antes de firmar en Universidad de Chile

Durante su última campaña, el experimentado goleador disputó una totalidad de 50 enfrentamientos con Fortaleza. En dichos encuentros, marcó 10 tantos y aportó con una asistencia.

“El delantero ya completó de manera exitosa los chequeos médicos correspondientes y está listo para integrarse a la pretemporada del equipo dirigido por Francisco Meneghini”, advirtió la institución.

En resumen: