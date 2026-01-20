Universidad de Chile confirmó el arribo de Juan Martín Lucero en el mercado de fichajes. Tras un complejo vaivén, el conjunto estudiantil satisfizo uno de sus deseos más grandes para 2026.
Y en tal oficialización a través de su página web, hizo caso omiso a un importante detalle en el pasado del futbolista de 34 años. ¿Qué pasó? El cuadro laico no mencionó al archirrival, Colo Colo.
Si bien el delantero argentino vistió la camiseta alba en 2022, el elenco universitario prefirió dejarlo en el olvido. Se dejó claro que tuvo una breve estadía en Chile.
“Se formó en Defensa y Justicia (…) Se consolidó como un jugador capaz de moverse en todo el frente de ataque, habilidoso con el balón y dueño de una gran definición frente al arco rival”, señaló el comunicado.
“Con el tiempo, su trayectoria le permitió conocer el fútbol chileno, además de completar exitosos pasos en Argentina, Malasia, México y Brasil”, agregó el club en la presentación.
El 2025 de Juan Martín Lucero antes de firmar en Universidad de Chile
Durante su última campaña, el experimentado goleador disputó una totalidad de 50 enfrentamientos con Fortaleza. En dichos encuentros, marcó 10 tantos y aportó con una asistencia.
“El delantero ya completó de manera exitosa los chequeos médicos correspondientes y está listo para integrarse a la pretemporada del equipo dirigido por Francisco Meneghini”, advirtió la institución.
En resumen:
- Foco en el origen: Se destacó su formación en Defensa y Justicia y su capacidad para moverse por todo el frente de ataque.
- Mención genérica: El texto señala que su trayectoria “le permitió conocer el fútbol chileno”, sin nombrar al archirrival, prefiriendo resaltar sus pasos por Argentina, Malasia, México y Brasil.
- Presente inmediato: El club hizo hincapié en que Lucero llega tras una temporada de 50 partidos en Fortaleza, donde anotó 10 goles, y que ya superó los chequeos médicos para unirse al equipo de Francisco Meneghini.