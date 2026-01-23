Universidad de Chile tiene todo listo para visitar a Universitario de Deportes. El conjunto estudiantil afrontará su primer compromiso del año con público: será ante más de 55 mil personas.

¿Qué figuras azules dirán presentes? El cuerpo técnico de Francisco Meneghini decidió citar a 25 integrantes del plantel y destacan dos situaciones. Hay una importante baja y un notable retorno.

En el primer caso, hablamos de la ausencia de Gabriel Castellón. Tras lamentar molestias musculares, el portero quedó fuera del viaje y en su lugar ingresó José Alburquenque. Este acompañará a Cristopher Toselli e Ignacio Sáez.

Por lo tanto, Marcelo Díaz volverá a estar con la delegación. Tras ser intervenido quirúrgicamente, entró en el listado final y luchará por un puesto en el mediocampo. No estuvo ante Santiago Wanderers.

¿Y los refuerzos? Todos están nominados. Para el duelo en Lima, tanto Eduardo Vargas como Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero fueron considerados.

La primera lista de citados de Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

La lista de citados de Universidad de Chile

Arqueros : Cristopher Toselli, Ignacio Sáez y José Alburquenque.

: Cristopher Toselli, Ignacio Sáez y José Alburquenque. Defensas : Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas y Felipe Salomoni.

: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas y Felipe Salomoni. Mediocampistas : Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce y Javier Altamirano.

: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce y Javier Altamirano. Delanteros: Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

Cuándo juega U. de Chile vs. Universitario

Tal encuentro está pactado para este sábado 24 de enero. Su inicio está programado para las 22:45 horas de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

En resumen: