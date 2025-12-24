Universidad de Chile continúa cerrando capítulos tras la salida de Gustavo Álvarez y mientras avanza en la conformación de su nuevo proyecto deportivo, que todo parece indicar que será encabezado por Francisco “Paqui” Meneghini.

Sin embargo, antes de que el nombre del argentino se impusiera entre la dirigencia Azul Azul, hubo otro candidato que estuvo muy cerca de sentarse en la banca del Romántico Viajero. ¿Quién era?

Se trata de Renato Paiva, entrenador portugués que estuvo en negociaciones avanzadas con la dirigencia universitaria y que incluso llegó a ilusionarse con dirigir a uno de los clubes grandes del fútbol chileno.

Renato Paiva enfrentó a la U en la Copa Libertadores | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Con el paso de las horas, el silencio dio paso a las especulaciones. Ahora, fue el propio representante del técnico, Mohamed Azfal, quien decidió transparentar los motivos que terminaron por truncar su arribo al Centro Deportivo Azul.

La versión del representante de Renato Paiva

En conversación con La Tercera, el agente fue claro al explicar que el principal escollo fue económico. “Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero”, afirmó, detallando que el DT solicitaba un salario entre 1,3 y 1,5 millones de dólares por temporada, mientras que desde la U el techo estaba fijado en 1,1 millones.

Pese a ello, Azfal aseguró que las posturas no estaban tan distantes: “En general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno”.

El representante incluso reveló que las conversaciones estaban prácticamente cerradas hasta que, de manera abrupta, dejaron de recibir respuestas. “Nosotros teníamos negociaciones muy avanzadas. A partir del sábado no tuvimos más noticias. Hablé con Manuel (Mayo) y me dijo que el presidente había tenido algunos problemas, no sé de qué tipo”, relató.

Finalmente, explicó que el cambio en el escenario dirigencial fue decisivo: “La nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar el proyecto, así que nosotros tampoco insistimos”.

De esta manera, Paiva quedó al margen del proceso y la U optó por otro camino, dejando en evidencia que el factor económico y la incertidumbre institucional fueron claves en una negociación que estuvo muy cerca de concretarse.

En síntesis