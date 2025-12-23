Universidad de Chile cerró este martes un ciclo en la dirección técnica. A través de un escueto comunicado publicado en sus canales oficiales, el club azul confirmó la salida de Gustavo Álvarez como entrenador del primer equipo masculino, poniendo fin a un proceso que se extendió por dos temporadas al mando del plantel profesional.

“El Club Universidad de Chile informa a los hinchas y a la opinión pública que hoy, martes 23 de diciembre de 2025, se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continúe con su función como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, señaló textualmente la institución en el escrito difundido durante la jornada.

La salida del técnico argentino ya venía siendo analizada por la dirigencia de Azul Azul en las últimas semanas, en medio de evaluaciones internas y negociaciones que finalmente llegaron a buen puerto. Con el acuerdo sellado, la U dio paso inmediato a la búsqueda de su reemplazante para encarar la temporada 2026.

Sale Álvarez, entra Meneghini

En ese contexto, el propio comunicado confirmó que el elegido es Francisco “Paqui” Meneghini, nombre que había tomado fuerza en los últimos días: “La gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con el señor Francisco Meneghini, quien fue aprobado por unanimidad en el directorio, para que encabece el cuerpo técnico durante la temporada 2026”, detalló el club.

Francisco Meneghini está a solo detalles de ser oficialmente el nuevo DT de Universidad de Chile (Foto: Photosport)

La aprobación del directorio refleja el consenso interno que existe en Azul Azul respecto al perfil del exentrenador de O’Higgins, a quien consideran el indicado para iniciar un nuevo proyecto deportivo tras la salida de Álvarez y los ajustes que se esperan en el plantel.

De esta manera, el ‘Romántico Viajero’ inicia oficialmente una nueva etapa en su banca técnica, a la espera de que se cierren los últimos detalles contractuales con Meneghini, quien asoma como el encargado de liderar al equipo en el desafío de volver a pelear por los primeros lugares del fútbol chileno en 2026.

DATOS CLAVE

El club confirmó oficialmente la salida de Gustavo Álvarez tras dos temporadas al mando del equipo.

El directorio de Azul Azul aprobó por unanimidad la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini para la temporada 2026.