Gonzalo Quiroz se despide de Universidad de Chile tras cubrir el club por 10 años. El periodista pasará a TVN y dejará de seguir el acontecer del cuadro azul, que se transformó en su equipo por largo tiempo. Una década de diversas historias: desde conocer el amor a vivir situaciones al borde de la tragedia.

Y es que luego de pasar por Radio Cooperativa, Fox Sports y ESPN, buscará otros rumbos en el rubro. No obstante, nunca olvidará cómo destinaba su vida a reportear hasta el más mínimo detalle de la institución. Dicha labor le presentó situaciones incomparables, como conocer a Camila Antonucci, su gran amor.

Para él, dicho hito marcó su década vinculada al cuadro azul, aunque vivió otras situaciones que no fueron tan agradables. Una de ellas ocurrió en Ecuador durante 2015: se cayó en plena conferencia de prensa y fue el hazmerreír del plantel de la U. A pesar del dolor, se lo toma con humor.

“Por conectar un cable en un modem que estaba en la pared, me termino cayendo de una silla que puse encima de otra base. Obviamente, Martín Lasarte se preocupa y para la conferencia completa. Todos se dan vuelta para intentar levantarme y yo en el suelo adolorido”, destapó a BOLAVIP CHILE.

“Cuando llego a la zona mixta, todos los jugadores se reían porque me había caído. Supuestamente había quedado ahí, pero sabía todo el camarín. Salió en todos los medios ecuatorianos”, recordó.

Gonzalo Quiroz cubrió por 10 años a Universidad de Chile.

Se quedó sin voz por la U

Recordando anécdotas, Quiroz vuelve a aquel 2015, su segundo año cubriendo a Universidad de Chile. Con abundante risa, rememora cómo fue entrevistar a un jugador en la altura de La Paz. El conjunto azul había caído 5-3 ante The Strongest y él quería sí o sí rescatar la voz de algún protagonista.

“Entré corriendo hasta la mitad de la cancha para sacarle una cuña a (Ricardo) Guzmán Pereira, pero cuando llegué no tenía aire. Estaba ahogado. Tuve que hacer una pausa y solamente le decía palabras cortas… ‘El resultado’ o ‘la altura’. Me confíe mucho con la altura. En el viaje de vuelta, llegué y no había ningún taxi desde Iquique al hotel. Me terminé yendo en el bus de la utilería y como peaje tuve que bajar los buses en el hotel”, reveló.

Sus momento más tensos con Universidad de Chile

A pesar de tener historias de amor y de risas, Gonzalo Quiroz también vivió pesadillas cubriendo a la U. ¿Cuáles fueron? La primera, la brutal pelea entre los hinchas azules y los fanáticos de Corinthians en la Copa Sudamericana 2017. La segunda, la balacera en el CDA en julio de 2018.

“Terminé en la comisaría toda la noche, ayudando a varios hinchas, incluso a algunos periodistas. Me quedé con Ernesto Díaz Correa, que estaba conmigo. Habían muchos hinchas que no tuvieron nada que ver. Ellos (policías) eran muy apáticos, agarraron a los que quisieron. Los que realmente habían provocado estaban libres. Hubo un abuso por parte de la policía, no hubo criterio”, indicó sobre el suceso en Sao Paulo.

¿Y la balacera? “Estábamos a la espera de una conferencia y se sienten dos ruidos fuertes. Alguien dice: ‘Oye, se imaginan que fueran balas’. Queda ahí hasta que escuchamos los gritos de la gente. Me acerqué con mi camarógrafo y había gente herida a bala, lamentablemente. Me tocó salir en vivo y el ambiente estaba muy alterado. Tuvimos un par de golpes de algunas personas que estaban ahí, obviamente alteradas por lo que había pasado. Ningún niño salió herido, lo que fue un milagro porque dispararon a diestra y siniestra. Había un entrenamiento abierto ese día. Nunca más se hicieron”, detalló.

Gonzalo Quiroz recordó la brutal represión policial a los hinchas de la U en 2017.

Lo encaró un DT de la U

Finalmente, el reconocido periodista recordó cuando incomodó a la U y a Alfredo Arias: alertó que el DT había mentido en su fecha de llegada al país.

“Supuestamente, él había llegado al país, pero yo tenía el dato de que había llegado antes. Me fui con mi camarógrafo al hotel donde se estaba hospedando. Llegamos a las 4 de la mañana y estuvimos hasta las 10 de la mañana en la van. Llegó prensa al hotel y no dejaban entrar a la prensa, pero el auto era polarizado, así que nos veían”, indicó.

“Cuando sale, nos bajamos, pero él se devuelve al hotel y lo saca Manuel Mayo en auto para ir a conferencia. Ahí dijo que salió todo rápido y me desmiente, de hecho antes de la conferencia sale del hotel y me encara. Me dijo: ‘Mentiste, empezamos mal’. Después mostré con papeles que había llegado un martes y no un jueves tal como dijo. Después dijo que había mentido para mantener el trabajo”, cerró.