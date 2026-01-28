Este miércoles fue oficializado el quinto refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026, tratándose del lateral izquierdo Marcelo Morales, quien vuelve a la U después de una temporada.

El futbolista de 22 años no se pudo adaptar al New York Red Bulls de la MLS y está de regreso a préstamo al Romántico Viajero, uniéndose a los fichajes de Lucas Romero, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

La primera actividad de Morales en su vuelta a casa fue una entrevista a las redes sociales del club, donde expresó todo su amor por el Romántico Viajero.

“Yo me siento feliz, esta es mi casa, un club que me vio crecer. Tuve hartos partidos, tuve hartos años en el plantel, así que feliz con la vuelta y esta nueva oprotunidad en el club”, comenzó diciendo.

“Para mí la U es todo, porque me dio muchas cosas, me dio educación en un momento, me ayudó a mí y a mi familia. Entonces, la verdad que yo le tengo mucho amor y cariño al club, a la gente también”, agregó emotivamente.

Respecto a cómo viene desde el fútbol norteamericano, comentó: “Vengo con una mentalidad muy positiva, muy ganadora, este equipo tiene para salir campeón, es lo que tiene que mostrar la U en todos lados. La verdad que la experiencia en el extranjero fue bonita, trato de sacar siempre lo positivo, no sumé tantos minutos pero sí sumé muchas cosas”.

Finalmente, reveló que uno de sus objetivos es volver a ser considerado en la Selección Chilena: “Vengo mucho más maduro, más enfocado en volver a jugar, a sumar mucho más minutos, a volver a estar en la Selección”.

