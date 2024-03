En el triunfo de Universidad de Chile por tres tantos a uno frente a Deportes Copiapó, dentro de las innumerables figuras que tuvo el cuadro azul, sin duda, estuvo el atacante Maximiliano Guerrero.

El nuevo refuerzo de la U se ha ido ganando cada vez más un espacio en el once estelar del técnico Gustavo Álvarez, al punto que comienza a ser pieza inamovible gracias a su juego y goles.

Ante el León de Atacama se inscribió por primera vez en el certamen, pero en los amistosos previos ya ha mostrado su cartel en ese ámbito, lo que entusiasma no solo al jugador, si no que a los hinchas.

¿Quién es el perjudicado? Sin duda que los hay y el principal es Lucas Assadi, quien ante los copiapinos no estuvo por problemas físicos, pero se espera que pueda ser opción ante Colo Colo en el Superclásico.

El tema es a quién mantendrá Álvarez en el equipo titular, ya lo decía en BOLAVIP CHILE, Coke Hevia, que Assadi debiese ir al banco, porque Guerrero se adueñó del puesto para acompañar a Cristian Palacios y a Leandro Fernández en ataque. Un tema, que el estratega tendrá que resolver a lo largo de la presente semana.

Héctor Pinto: “Por ahora…”

Nuestro portal fue a buscar la opinión de expertos en el mundo azul y se encontró con la del ex estratega campeón en 2024, Héctor Pinto, quien no lo duda y señala en primera instancia, Lucas Assadi no califica para ser titular.

“No entra y cuando juegue tendrá que hacer su juego”, fue la intervención del ex entrenador de selecciones menores de Chile.



Leandro Fernández es fijo en el equipo, sin duda, pero Maxi es quién tendrá que batallar el doble. Sin embargo, la lectura es una sola y para él, el ex Deportes La Serena cumple una función interesante que permite que Gustavo Álvarez lo incluya en el equipo titular.

“Guerrero ha demostrado que anda bien, viene abajo a recuperar y se va bien atacando hacia arriba y todo el rato mostrándose. Por ahora, Assadi va a tener que esperar, nomás”, cerró Pinto.

Dudas más, dudas menos, que el entrenador tiene un amplio ramillete donde elegir, pero acá son temas de rendimientos y hoy por hoy, eso está más que claro.

Por el momento, Assadi deberá esperar su turno en el banco una vez que se recupere (Photosport)

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo a las 18 horas en el Estadio Monumental.