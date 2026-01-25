Universidad de Chile ha sido históricamente una de las principales canteras del fútbol chileno, formando jugadores que en su momento fueron proyectados como el futuro del club y del balompié nacional.

Sin embargo, no todos lograron consolidarse en el primer equipo ni dar el salto que se esperaba, y hoy algunos de esos nombres viven una realidad muy distinta.

Mientras el mercado de fichajes para la temporada 2026 avanza y muchos clubes ya comienzan a cerrar sus plantillas, varias de estas expromesas azules se encuentran sin club y entrenando con el apoyo del SIFUP (Sindicato de Futbolistas Profesionales).

Los exjugadores de U. de Chile que siguen entrenando y esperan una oportunidad

Se trata de Nicolás Maturana, Daniel Navarrete, Cristóbal Vergara, Mauricio Morales y Alejandro Contreras, quienes buscan mantenerse en forma, no perder ritmo competitivo y seguir visibles para eventuales ofertas en el fútbol chileno.

Todos ellos tuvieron paso por el primer equipo de la U o destacaron en divisiones menores, siendo considerados en su momento proyectos interesantes para el futuro del Romántico Viajero.

Mauricio Morales fue desvinculado este año de la U | FOTO: Instagram Sifup

Hoy, lejos del CDA y sin un contrato vigente, buscan una nueva oportunidad que les permita reencauzar su carrera y demostrar que aún tienen mucho por ofrecer en el profesionalismo.

En síntesis…