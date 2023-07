"Le podría hacer bien al equipo": Técnico campeón con Universidad de Chile aprueba el nombre de un ex Colo Colo como opción de refuerzo en la U

Se aproxima el cierre del libro de pases en la primera división del fútbol chileno y aún, la ilusión está presente en los hinchas de los diferentes equipos, como también en los seguidores de la Universidad de Chile, pese a la casi segura no llegada de ninguna incorporación.

Uno de los nombres que podría ser considerando la escasez de laterales volantes que ha sido uno de los grandes problemas de la U, es el del actual jugador del Pacos de Ferreira de Portugal, Juan Delgado, quien tiene contrato vigente con los lusos, pero cumple con las cualidades del jugador que en su momento el propio Mauricio Pellegrino, solicitó a la dirigencia. No es opción, pero al menos, sí en sus características y que requieren los del CDA.

Anteriormente, el formado en Colo Colo ya sonó en la U cuando Sebastián Beccacece era el entrenador azul, pero en aquel entonces no prosperó su venida, considerando además en que llegaron muchos futbolistas con pasado albo y generó mucho ruído en el ambiente de los universitarios.

Pero eso quedó atrás, más aún con lo ocurrido con Matías Zaldivia y su demostración que ya es un azul más. Bolavip Chile conversó con el ex entrenador, César Vaccia y aprobó en cierta medida, una eventual llegada del actual seleccionado nacional.

“Yo creo que le podría hacer bien porque ni Juan Pablo (Gómez) ni Yonathan (Andía) han estado a la altura de lo que se necesita”, enfatizó el sanantonino.

Hablando de sus cualidades, el ex entrenador de La Roja manifestó que no le molestaría la venida de Delgado, pero pensando a futuro, no sería un buen negocio.

“Es un jugador rapidito, sí. Si queremos en este campeonato mejorar al equipo e ir a pelearlo, me parece que puede ser. Pero si miramos a futuro, no le veo ningún sentido“, sostuvo el profesor.

Delgado le anotó a la U en un Superclásico en el Estadio Monumental el año 2013 (Photosport)

En el cierre, entregó sus razones del por qué no sería una buena opción a futuro y puntualmente, pasa por razones de su edad, que ya se encumbra por los 30 años. “Por su edad y porque es un jugador que no se puede proyectar. Si es por lo que vi en la selección, está muy bien”, cerró Vaccia.

Vale recordar, que Juan Delgado se formó como delantero, siendo su puesto en sus primeros años de carrera. No obstante, en el último tiempo, ha sido reconvertido como lateral o lateral volante, puesto en el cual lo ha nominado el técnico, Eduardo Berizzo.