Universidad de Chile aún no festeja triunfos en la Liga de Primera 2026. Esta vez, el conjunto estudiantil volvió a decepcionar y empató 2-2 ante Deportes Limache en un intenso compromiso.

Ante ello, todos los dardos se están dirigiendo hacia Francisco Meneghini. El entrenador argentino no convence con su equipo y su futuro se torna gris en el cuadro azul.

Uno de los que fulminó al DT fue Romai Ugarte, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó el encuentro y disparó con todo. No entiende los movimientos del estratega.

“Está absolutamente nublado. Lo mejor que tenía era (Fabián) Hormazábal con (Maximiliano) Guerrero, manda a Hormazábal de lateral izquierdo, lo deja ahí, viene el gol, lo saca después y manda a (Ignacio) Vázquez, ¿no?”, comentó.

“O sea, quiso cerrar el partido, pero lo cerró mal. Dejó la mitad de la cancha igual, mete a (Israel) Poblete… No, no… No le resulta nada, porque está perdido“, agregó el comunicador.

Romai Ugarte destrozó al DT de Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

¿Se va Francisco Meneghini de Universidad de Chile?

Finalmente, Romai Ugarte se refirió a la continuidad del director técnico en la escuadra universitaria. Para él, no habrá tanta preocupación de la cúpula institucional en el Superclásico (1/03).

“No, yo creo que tiene lo de Palestino todavía, que lo puede salvar, el salvavidas. Colo Colo tampoco está jugando un gran fútbol. Y los dos técnicos se van a justificar, pero lo de Paqui es muy preocupante, de verdad“, cerró.

