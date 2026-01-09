El delantero argentino Leandro Fernández volvió a referirse sobre su salida de Universidad de Chile, luego que el técnico Francisco Meneghini decidiera ‘cortarlo’ del plantel para la temporada 2026.

El atacante, quien llegó a la U en 2022, finalmente rescindió contrato con el conjunto universitario y durante la tarde de este viernes emprendió vuelo a Buenos Aires donde fichará por Argentinos Juniors.

Antes de partir, ‘Lea’ aseguró que la decisión de su salida de la U pasó solamente por una razón futbolística. “No se rompe la relación. El entrenador no quería contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo. Tengo que llegar, hacerme la revisión y que esté todo bien para poder firmar”, reconoció.

Leandro Fernández se despide de la U con 33 goles en sus registros (Photosport).

En esa línea, el delantero dejó la puerta abierta a un futuro regreso al club. “Sé que puedo volver en cualquier momento, la intención siempre va a estar. Fueron tres años hermosos donde fui de menos a más. No terminé tan bien, pero creo que relativamente tengo números buenos en la U”, enfatizó.

Finalmente, Fernández entregó más pistas sobre la decisión de ‘Paqui’ de no contar con él este año: “El entrenador llega con que no le gusta que enganchen y yo lo hago. Es así esta profesión, pero está en todo su derecho la decisión que tomó y ojalá que tengan un gran 2026 porque tengo mucha gente que quiero mucho”, cerró.

