El mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez arribó a Universidad de Chile a mitad de temporada, pero su paso por el Centro Deportivo Azul (CDA) estuvo lejos de cumplir las expectativas.

El ex Alianza Lima tuvo escasa incidencia en el funcionamiento del Romántico Viajero y solo alcanzó a disputar nueve partidos oficiales, sin lograr consolidarse ni marcar diferencias dentro del plantel.

Tras su desvinculación de la U, el volante comenzó a escuchar propuestas y una de ellas proviene nada menos que de un gigante del continente.

Sebastián Rodríguez levantó la Supercopa de Chile con la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Peñarol se mueve por Sebastián Rodríguez

Según informó el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, Peñarol ya habría iniciado los primeros contactos con el futbolista, con la intención de repatriarlo y sumarlo como refuerzo.

“Sebastián Rodríguez está rescindiendo contrato para venirse a Uruguay por temas personales. Peñarol habló con él”, señaló el comunicador.

Además, Giovanelli agregó otro dato relevante sobre el futuro del volante: “Si no juega en el aurinegro, igual vivirá en Uruguay”.

De esta manera, comienza a definir su futuro tras un paso sin brillo por el fútbol chileno, mientras desde Uruguay ya toman nota de su situación.

En síntesis…