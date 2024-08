Leandro Fernández padreando a los críticos: "La semana pasada no era el peor y hoy no soy el mejor"

Una actuación reivindicatoria tuvo Leandro Fernández este sábado en la goleada de Universidad de Chile sobre O’Higgins donde marcó un gol y fue autor de dos asistencias.

El delantero universitario marcó el gol de la tranquilidad para la U, el segundo, donde salió disparado a los carteles de publicidad para darles un golpe. ¿Señal de molestia por las críticas? el propio jugador contestó en zona mixta.

“Frustración no, un poco de bronca porque las cosas a veces no salen como uno quiere, pero siempre intentándolo para hacer lo mejor para la U”, afirmó.

Agregando que “siempre trato de hacer lo mejor, lo que me trajo hasta acá fue siempre apoyar al equipo, sumar desde mi lado, hoy salió, la semana pasada no era el peor y hoy no soy el mejor”.

Leandro Fernández aclara que estaba con bronca

Leandro Fernández explica la mejoría de la U en ofensiva

“Un gran partido, enfrentamos a un buen rival, la cancha estaba difícil, el pasto estaba largo, pero creo que en el primer tiempo no pudimos concretar como pudimos hacerlo y en el segundo se abrieron los espacios y lo pudimos aprovechar”, indicó el atacante.

Respecto a los goles marcados por todos los delanteros titulares azules, Fernández asegura que corrigieron un error.

“Pudimos acertar los últimos pases finales que nos venía costando, la finalización, el Chorri estuvo fino, Maxi también y pudimos abrir el marcador y luego se abrieron espacios”, cerró.