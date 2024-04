Tan sólo 10 fechas van del Campeonato Nacional y algunos futbolistas comienzan a destacar fin de semana a fin de semana sobre el resto, tales son los casos de Leandro Fernández de Universidad de Chile y Luciano Cabral de Coquimbo Unido.

El ariete trasandino es el máximo asistidor de los azules y del Torneo Nacional con seis habilitaciones y su importancia en el esquema de Gustavo Álvarez hace que los fanáticos bullangueros deliren con él.

Por su parte, el mediocampista creativo de los Piratas tiene a los hinchas nacionales maravillados, quienes incluso lo empiezan a pedir como posible jugador de La Roja, y su buen juego ya comienza a llamar la atención de Colo Colo y la propia U.

HÉCTOR TITO AWAD TIENE A SU FAVORITO DEL CAMPEONATO NACIONAL

Pero para Héctor Tito Awad, panelista de La Magia Azul, hay un jugador que debería llevarse todos los flashes de las cámaras y es el defensor central Matías Zaldivia.

Y es que el jugador de 33 años le rompió la mano al destino y se terminó ganando el cariño de los hinchas del Romántico Viajero, pese a su recordado paso por Colo Colo, gracias a sus buenas actuaciones.

“A mí me gusta más Zaldivia. Ha sido superior a Leandro Fernández porque se puso la camiseta de la U y la rompió con todo los inconvenientes que pudo haber tenido. Cabral ha hecho un campañón y yo lo he pedido a la U, Fernández tiene peso específico y es un gran refuerzo, pero yo me quedo con Zaldivia porque me emociona”, aseveró el periodista.

Zaldivia ha tenido un regular paso por la Universidad de Chile | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

“Cabral es el mejor volante del fútbol chileno y Fernández es uno de los mejores y si pega en el palo es el mejor delantero del fútbol chileno”, cerró.

¿Cuándo juega la U?

El siguiente encuentro de la U será ante Deportes Iquique el domingo 5 de mayo. Se jugará en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción y horario por definir por las autoridades.